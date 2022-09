Kuly opäť prežíva začiatok školy: Neidealizuje si seba ani synčeka! Na známkach bazírovať nebude

Má doma prváčika! Spevák Mário Kuly Kollár (51) bude spolu s manželkou Luciou (31) o pár dní viesť za ruku syna Christianka (6) po prvýkrát do školy. Malý žiak sa už veľmi teší, jeho otec však menej, pretože pri učení nemá trpezlivosť a búcha do stola.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Christianko už v pondelok zasadne po prvýkrát do školskej lavice. „Veľmi sa teším, najviac na to, že sa tam budem učiť písmená a tiež čítať,“ hovorí nadšene drobec, ktorý vie zatiaľ napísať len svoje meno.

Počty mu idú

Kuly už jedného syna z predchádzajúceho manželstva má. Mário medzičasom úspešne ukončil štúdium hudobno-dramatického umenia na konzervatóriu v Topoľčanoch, takže to, ako ho Kuly viedol po prvýkrát do školy, si veľmi nepamätá.

„Je to už naozaj veľa rokov dozadu, teraz som vyzretejší a mám z toho prvého dňa teda väčšie obavy. Keď bol Majko malý, bral som to tak voľnejšie, svet bol pre mňa gombička. Keď si teraz predstavím, že sa s Chrisíkom budem po škole učiť v kuchyni za stolom a písať písmenká, tak veru neviem, či to zvládnem,“ smeje sa spevák, ktorý je zvedavý, čo bude mladšieho syna najviac baviť.

„Rád so mnou pozerá v telke rôzne dokumenty a na všeličo sa ma pýta. Baví ho hudba, pekne intonuje aj ladí, ale nechceme ho do ničoho nútiť. Vie celkom dobre počítať, na to, že bude len prvák, mu to ide super, hneď odpovie, keď sa ho napríklad spýtam, koľko je dvanásť plus osem. To má určite po Lucke, mne matematika až tak veľmi nešla.“

Školskú tašku vyberali už dávnejšie. „Mám takú autíčkovú, lebo mám veľmi rád autíčka, videl som aj Lamborghini,“ zamiešal sa do debaty malý zvedavec.