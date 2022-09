Adam Nemeček alias Slaytina sa dostal do povedomia vďaka svojmu youtube kanálu a Instagramu, kde predvádza rôzne šialené outfity a make up tutorialy. Mladý influencer dokonca otvorene hovorí aj o plastických operáciách či iných zásahoch, ktoré má za sebou. Okrem sociálnych sietí sa rozhodol dobyť aj svet šoubiznisu a to vskutku zaujímavým spôsobom.