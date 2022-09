Hercov Františka Kovára a Emila Horvátha ml. spája dlhoročné priateľstvo, o to viac sa tešia z toho, že sa stretli aj na pľaci pri nakrúcaní jojkárskeho seriálu Nemocnica. Tá sa po letnej prestávke vracia na televízne obrazovky a tak sa diváci môžu tešiť na ďalšie silné príbehy a emócie. Dvojica hercov na svoje úlohy nedá dopustiť a svoje pôsobenie vo fiktívnej nemocnici si užívajú. To sa však nedá povedať o tej skutočnej, zaspomínali si totiž aj na to a dokonca obaja urobili rázne rozhodnutie.