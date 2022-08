Sisa Sklovská sa o svojho muža stará ako o kráľa: Páni, Lelkesovi budete takú ženu závidieť

Spevácka diva Sisa Sklovská (56) žije v šťastnom manželstve s niekdajším vrcholovým manažérom Jurajom Lelkesom (71).

O tom, že sú si títo dvaja súdení, niet najmenších pochýb. Dvojica žiari, kdekoľvek príde, a nemenej harmonické to majú aj za dverami svojej domácnosti. Juraj sa však na svoju temperamentnú a sexi polovičku Sisu trošičku posťažoval, pretože má pocit, že ho rozmaznáva až priveľmi. Najhoršie je to podľa jeho slov s jedlom, ktoré mu nosí na podnose a neraz v neskorých nočných hodinách.

Po 11 rokoch Lelkesovci stále vedia, ako toho druhého potešiť a vyčariť mu úsmev na tvári. Samozrejme, bez základného piliera, akým je tolerancia, by to nešlo. „Vážim si na ňom, že ma toleruje ako umelkyňu, lebo to nie je jednoduché, ale on vedel, koho si berie, takže nemá na stole raňajky, obed, večeru, ale ani tak by to nechcel, pretože mi stále nadáva, že ho vykrmujem,“ uviedla so smiechom Sklovská. To neostalo bez ohlasu a k slovu sa prihlásil jej manžel.

„Najhoršie, čo robí, je to, že ja sa snažím zachovať si svoju hmotnosť a ona hlavne vo večerných hodinách kreuje. Vytvára všelijaké jednohubky a chodí za mnou, že, miláčik, z lásky som ti to urobila. Hovorím, ale nie pred spánkom.“ Láska teda u nich zjavne nejde práve cez žalúdok, čo potvrdzuje aj Sisina štíhla figúra.

„Nemám rada sladké a už dlhé roky nekombinujem stravu,“ prezradila speváčka. Jej partner si však myslí, že pravda je úplne niekde inde. „Ja prezradím tajomstvo, v čom to spočíva. Ona má neskutočný metabolizmus. Ona môže jesť, koľko chce, a nepriberie. V reštaurácii dokáže jesť aj 4 hodiny,“ prezradil Juraj.