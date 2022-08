Jasmina Alagič prezradila zákulisie natáčania ČSMT: Porotcovia melú z posledného!

Náročné dni sa na nich nepekne podpísali!

Veľkolepá zábavná šou Česko Slovensko má talent sa už čoskoro znova objaví na obrazovkách a ako posledné roky, aj tentokrát si do kresla katov sadne dobre známa štvorica. Jaro Slávik (48), Marta Jandová (48), Diana Mórová (52) či Jakub Prachař (38) však rozhodne nemajú na ružiach ustlané. Oproti minulým ročníkom totiž dostali oveľa viac zabrať, ale za rovnakú plácu.

V šou Česko Slovensko má talent sa aj tentokrát o titul víťaza či rozprávkovú výhru bijú tisícky nadaných ľudí. Porotcovia Jaro Slávik, Diana Mórává, Marta Jandová a Jakub Prachař si na záujemcov museli poriadne preklepnúť čo zabralo veľa času. „Nie je výnimkou, že musia pracovať aj 18 hodín denne,“ povedal Novému Času zdroj z JOJky s tým, že sa to na nich podpísalo a doslova melú z posledného, čo si všimli aj ich kolegovia.

„Porota býva na natáčaní ešte o pár hodín dlhšie ako my s Davidom Gránským, a teda majú toho na pleciach ešte niekoľkonásobne viac, ale týchto ľudí nebudeš počuť sťažovať sa, nadávať, nezažiješ akékoľvek ich maniere alebo iné zlé správanie, práve naopak! Starajú sa ešte aj o to, ako sa cítite Vy, bez výnimky,“ vysvetlila Jasmina Alagič, ktorá je spolumoderátorkou celej šou.

Sťažovanie sa na úmorné hodiny na nakrúcaní by tak síce bolo na mieste, ale rozprávkové honoráre, ktoré porotcom a moderátorom televízia JOJ odklepla aj tento rok, im zrejme vedia zalepiť ústa a dokážu makať aj „nadčasy“. Podľa informácií Nového Času bola atmosféra na nakrúcaní výborná. Rovnako to vidí aj porotkyňa, herečka Mórová. „Vzhľadom na výborného režiséra a celý štáb sme to spolu zvládli bez stresu a hlavne s pozitívnym výsledkom,“ povedala Diana.