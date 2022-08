Štefan Margita organizuje dva pohreby, len ťažko hľadá slová: Neviem, či to lúčenie zvládnem...

Uplynulý piatok o jedenástej hodine naposledy vydýchla obrovská spevácka diva československého rozmeru Hana Zagorová († 75).

Jej manželovi Štefanovi Margitovi (66) sa zrútil svet, keď naposledy vydýchla. Z posledných síl zorganizoval dnes v pražskom kostole zádušnú omšu pre rodinu a priateľov. Zajtra sa s ňou budú môcť rozlúčiť jej priaznivci v pražskom divadle na pietnej udalosti. Klasický pohreb si totiž Hanička Písnička neželala. Známe je už aj miesto jej posledného odpočinku.

Manžel a osudová láska Hanky Zagorovej Štefan Margita vysvetlil, prečo sa s poslednou rozlúčkou pre deväťnásobnú zlatú Slávicu tak ponáhľal. Sú to pre neho najbolestivejšie dni v živote a svojím spôsobom to chce mať všetko za sebou a v tichosti trúchliť. Má však obavy, či jeho nohy dokážu ustáť obrovský žiaľ, ktorý má v srdci: „Neskutočne mi chýba, samota je hrozná, azda to lúčenie zvládnem,“ priznal so slzami Štefan Margita.

Pohreb bude v kostole vo forme zádušnej omše, pretože speváčka si pohreb neželala. Blízki sa s ňou prídu už dnes v súkromí rozlúčiť do pražského Kostola Nanebovzatia Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa. Fanúšikovia jej budú môcť dať posledné zbohom zajtra na verejnej pietnej udalosti v pražskom Divadle Kalich.