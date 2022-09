Úprimné slová Oľgy Belešovej o ženskosti a starnutí: Prvé vrásky ma prekvapili, nebojujem s nimi nasilu

Píše divadelné hry, ktoré dokonca sama režíruje. Oľgu Belešovú (57) však široká verejnosť pozná dlhé roky najmä ako vynikajúcu komediálnu herečku.

Pre Nový Čas víkend si zaspomínala na svoj prvý farebný sen aj na prvú trvalú a prezradila, prečo nebojuje s vráskami.

Prvá učiteľka

Ani si bežne neuvedomujeme, aké dôležité je mať v živote šťastie na dobrého prvého učiteľa. Všetci sa s ním stretneme veľmi skoro, v troch-štyroch, v šiestich rokoch. Pritom táto osoba hneď po našich rodičoch významne ovplyvňuje celý náš nasledujúci život.

Moja milovaná učiteľka v prvej triede na základnej škole vo mne odhalila kreativitu, poradila mojim rodičom, aby ma zapísali do ľudovej školy umenia. A aj vďaka tomu, že si moji rodičia nechali poradiť, zo mňa urobila šťastného človeka, lebo som spokojná v oboch svojich profesiách - ako herečka, aj ako redaktorka a moderátorka. Vďaka za všetky dobré prvé učiteľky.

Prvý farebný sen

Asi desaťročnej sa mi stala zvláštna vec. Poďme po poriadku: v maminých šatách, topánkach na vysokom opätku, kabelkách, korálkach, v tom som sa doma producírovala pravidelne. Raz som si však požičala jej peknú novú nočnú košeľu a ona mi v nej dovolila aj spať.

Zrazu som sa cítila dospelá. Vyznieva to možno smiešne, ale bol to pre mňa silný a výnimočný zážitok. V tú noc sa mi sníval môj prvý a, žiaľ, aj posledný farebný sen. Sny si obyčajne vôbec nepamätám, ale tento farebný áno. Bola som akrobatka v cirkuse v nádherných trblietavých šatách a vzápätí som sa vozila na slonovi oblečená ako Šeherezáda. Vplyv Dobšinského ľudových rozprávok za tým nevidím. (smiech)

Prvé beauty experimenty

Nikdy nezabudnem na svoju otrasnú prvú trvalú, slávne osemdesiate roky! Na takého toho barana na vrchu hlavy a na krku dopostupna preriedené zvlnené škuty. Ani na prvé pokusy s mejkapom, s maľovaním očí čiernou ceruzkou.

No medzi moje najvýznamnejšie beauty pokusy patrí lepenie umelých nechtov. Tie sa mi prilepiť nepodarilo, zato som si úspešne zlepila dohromady prsty. Stále to však bolo lepšie než to, čo sa stalo spolužiačkinej sestre. Nechcelo sa jej vytrhávať zrastajúce obočie, tak použila v tom čase novinku, depilačný krém, ktorý si natrela medzi oči a zaspala. Ráno sa zobudila bez obočia.

Prvé vrásky

To, s čím sa v živote stretneme prvýkrát, nesúvisí nevyhnutne s detstvom a mladosťou. Vždy som si myslela, že mne sa to nestane, keď som videla, ako sa ženám robia na krku, okolo očí a úst vrásky. A taká tá vráska medzi obočím, ktorá u niekoho znamená starosti, u iného hnev. Fakt som si myslela, že toto sa mi nestane. A je to tu! Moje prvé vrásky ma prekvapili krátko pred štyridsiatkou, všimla som si ich na krku.

Počúvala som skúsené seniorky, ktoré vraveli, že krk a ruky vždy prezradia náš skutočný vek. Nebojujem so svojimi vráskami nasilu, doprajem im masáž, ktorá ich hladká, a úsmev, ktorý ich vyhladzuje. Už nemám prvé vrásky, ďalšie už len pribúdajú a prehlbujú sa, ale mám ich rada.