Gabika Drobová prišla na svadbu svojho ex s mužom: Žiarivý kostým, no keď pozriete nižšie... Odvážne!

Láska im nevyšla, no dobré vzťahy zostali. Gabika Drobová sa v nedeľu ukázala na svadbe bratislavského župana Juraja Drobu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Šéf bratislavského kraja si dnes berie za ženu krásnu Miroslavu Valovičovú, ktorá sa najviac zviditeľnila ako generála komisárka slovenskej expozície na EXPO v Dubaji, no ešte pred niekoľkými rokmi tvoril pár so šéfkou módnej televízie Gabikou Drobovou.

Po piatich rokoch randenia sa Gabriela s Jurajom zosobášili v USA, ale v roku 2007 ich láske odzvonilo a rozviedli sa. Gabika je už vydatá za podnikateľa Karola Rumana, ktorému povedala "áno" po 12 rokoch spolunažívania.

A hoci to nebýva zvykom, Gabika udržiava so svojim ex vynikajúci priateľský vzťah. Dnes je Drobov veľký deň a Gabika pri tom nesmela chýbať. Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave sa ukázala po boku svojho drahého v oslňujúcom oranžovom kostýme a s luxusnou kabelkou v ruke.

Nie je tajomstvom, že expertka na módu sa nebojí extravagantnejších kúskov, a práve taký zvolila na túto špeciálnu udalosť. Gabriela si na svadbu svojho dobrého kamaráta obula priesvitné lodičky, cez ktoré jej vykúkali upravené nechty nalakované žiarovou červenou farbou.