Juraj Droba už o pár chvíľ skočí do druhého manželstva: Prekvapivý status krátko pred obradom

Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu (51) čaká jeden z najdôležitejších dní v živote. Už o pár chvíľ si zoberie svoju lásku Miroslavu Valovičovú (38).

Politik už jedno manželstvo uzavrel, a to so šéfkou módnej televízie Gabikou Drobovou, no nad ich láskou odvozil umieračik ešte v roku 2007. Na lásku a pekné ženy politik nezanevrel a už čochvíľa sľúbi večnú lásku krásnej Miroslave.

Hoci už o pár chvíľ Droba nádhernú Miroslavu po prvýkrát pobozká ako svoju manželku, neodolal a lásku jej vyznal verejne krátko pred svadbou. "Dnes sa žením. Prvýkrat pred Bohom, hoc mám už dosť veľa rokov. Beriem si najúžasnejšiu ženu na svete, s ktorou som prežil vyše roka nádherného života. Držte nám, prosím, palce a spomeňte si dnes na nás. Toto je pre mňa ešte dôležitejšie ako moja práca," napísal dojemné slová na sociálnej sieti.

Dvojica sa zasnúbila minulý rok 18. septembra na svadbe županovho kamaráta Vanniho na Sardínii. Po tom, čo Miroslava chytila kyticu, ju Droba požiadal o ruku. Dnes si svoje "áno" povedia vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.