Moderátorka Majtánová a jej manžel: Aké sú ich neduhy? Toto Peter miluje, no Karin neznáša!

Moderátorka Dámskeho klubu RTVS Karin Majtánová (48) a jej manžel Peter Kremnický (47) prezradili, aké majú neduhy a či sa dokážu spolu pohádať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aké sú vaše neduhy?

Karin: Som prestrašidelne tvrdohlavá. Niekedy to súvisí aj s verbálnym prejavom, nie vždy publikovateľným. Aj doma bývam prchká. (Smiech)

Peter: Moje zlozvyky sa nespomenuli, lebo nie sú... (Smiech) Ale kto z nás nemá neduhy? Každý má svoju trinástu komnatu, buď je to niečo z minulosti alebo výčitka, že mohol urobiť niečo ináč. Nesieme si so sebou všetko, čo sme prežili a zažili. Či už to bola výchova, rodičia alebo škola, to všetko nás formuje. Ale je veľkosťou človeka, ak to prizná a pracuje s tým. A my s tým pracujeme.

Karin: Je to dar, ak dieťa má to šťastie ako napríklad ja, že som vyrastala v harmonickej rodine. Cez leto mali moji rodičia 55. výročie spoločného života. Do dnešného dňa idú po ulici a držia sa za ruky! Nemusia sa dohovárať slovami, len sa na seba pozrú a rozumejú si. Netreba hádzať flintu do žita. Mám pocit, že dnes ľudia najľahšie riešia problémy rozvodom, nehľadajú iné riešenie a takisto si myslím, že sa stratila hodnota tradičnej rodiny.

Pôsobíte ako harmonická dvojica z romantického filmu. Mávate niekedy aj nezhody? Dokážete sa pohádať?

Karin: Ale áno, doma sa vieme pohádať, ale hádam sa len ja. Väčšinou, keď mám zlú náladu, tak si ide Peťko ľahnúť a spí.

Peter: Ako sme už hovorili, jeden druhého poznáme a máme svoje zásady. Nie je to v polohe hádania sa. Karin vie, že mám svoj svet a ona zase ten svoj. Vieme o tom a navzájom akceptujeme to, že každý z nás je iný. Ja napríklad milujem samotu, Karin ju neznáša.

Čo ich naučili predchádzajúce vzťahy? Ako nastaviť partnerský vzťah tak, aby fungoval a aký majú názor na príchod potomka po štyridsiatke? Aj o tom sa dočítate v Novom Čase Nedeľa!