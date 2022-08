Števo Martinovič šokoval bizarným zážitkom: Chcel sa prejsť so psom, keď v tom za ním prišiel nahý muž!

Števo Martinovič si toto leto od práce príliš neoddýchol. Herca zamestnalo nakrúcanie jojkárskeho seriálu Hranica a na divadelných doskách bol tiež častejšie ako po minulé roky. Martinovič, známy svojim zmyslom pre humor, však stihol aj dovolenku a rovnako stíha aj svoje sociálne siete. Ruka v ruke s tým však idú nielen pozitívne reakcie, ale aj hejt. Herec prezradil nielen to, ako sa s ním vyronáva, no pochválil sa aj jednou vtipnou, no šokujúcou príhodou.