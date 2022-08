Aj oni čelili nenávistným komentárom či urážkam: Prominentné páry s výrazným vekovým rozdielom

V šoubiznise sa to hemží vzťahmi, kde je vekový rozdiel medzi partnermi veľmi vysoký. Napriek zdvihnutému obočiu mnohých ľudí však tieto zväzky prekvitajú a vzdialené roky narodenia partnerov či manželov nie sú žiadny problém či prekážka.

Tak ako Zábranská (28) s Dvořákom (55) museli aj mnohé iné partnerstvá čeliť nenávistným komentárom či urážkam kvôli svojej láske, ale zdá sa, že ani nenávisť ľudí tieto vzťahy nezničila a, naopak, sú silnejšie ako kedykoľvek predtým.



Mário Kuly Kollár (51) a Lucia Kollárová (31)

Rozdiel 20 rokov

Bojoval som s tým. No hviezdy, osud a energie to dali dokopy. Nikdy sme vekový rozdiel neriešili. Možno to príde časom, ale doteraz nám bolo spolu dobre.

Zdena Studenková (68) a Braňo Kostka (51)

Rozdiel 17 rokov

Dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som povedala, že toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, tak to musíš mať! Tento moment bol pre mňa určujúci.

Hana Gregorová (70) a Ondřej Koptík (38)

Rozdiel 32 rokov

Keď má chlap o 40 rokov mladšiu ženu, je to úžasné, ale keď to je naopak, každý sa tomu čuduje.

Martin Chodúr (32) a Ivana Selníková (49)

Rozdiel 17 rokov

Priateľku som nikdy neskrýval a môžem povedať, že prvý impulz vyšiel práve odo mňa. Rodičia s vekom a vzťahom nemali žiadny problém.

Zora Czoborová (55) a Peter Illiáš (39)

Rozdiel 16 rokov

Neverila som tomu, že by to mohlo fungovať, a mala som pocit, že by som nemala zväzovať takého mladého, úžasného človeka.

Andy Kraus (55) a Jana Krausová (36)

Rozdiel 19 rokov

Vekový rozdiel som nikdy nepocítil, pretože si rozumieme vo všetkom. Oslovila ma nielen jej krása, ale aj spontánnosť.