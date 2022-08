Zaľúbenci Zábranská a Dvořák čelia jedovatým útokom: Hnusné urážky a nenávisť! Čo im radí sexuologička?

Ich láske rozhodne neprajú! Martina Zábranská (28) sa do povedomia verejnosti dostala najmä vďaka moderovaniu šou Let‘s Dance.

Brunetka, ktorá začínala v rádiu, po skončení tanečnej šou pritiahla na seba všetku pozornosť po tom, čo sa rozhodla zverejniť svoju lásku k českému hercovi Jiřímu Dvořákovi (55). Na festival v Karlových Varoch dorazil párik na začiatku augusta hrdo ruka v ruke. Okamžite sa stali stredobodom pozornosti pre ich takmer 27-ročný vekový rozdiel. Zdalo sa, že záujem o ich vzťah postupne utíchne, no mnohým ľuďom stále leží v žalúdku.

Je to dedo, vyzerá ako bezdomovec, mohol by ti byť otec, musíš mať silný žalúdok - takéto urážlivé komentáre adresujú ľudia Zábranskej, ktorá sa zaľúbila do Dvořáka. Moderátorka, ktorá spoločné zábery s Jiřím príliš nezverejňuje, niekedy predsalen niečo ukáže.

Zaľúbencom to však pod fotkou ihneď dávajú poriadne „vyžrať“ a páriku adresujú skutočne nechutné komentáre: „Škoda peknej baby s takým dedkom.“ Jeden takýto komentár však dokáže spustiť vlnu ďalších a už to ide ako snehová guľa: „Ako, dievčatko to určite nemá trošku v hlave v poriadku. On raz taký starý ako ona, čo by jej mohol byť otcom. Hlavne, že sa u Sajfu sťažovala, že ju nikto nechce, a potom zbalí starouša. To bude zaujímavý párik, ona bude mať 40 a on 70-ročný,“ rozohnil sa na internete anonymný pozorovateľ celebritného párika.

Drvivá väčšina komentárov naráža na hercov pokročilý vek: „Martina, to nemyslíš vážne, že si si narazila dedka!“ Zábranskú však, zdá sa, z miery nevyviedli: „Mám najlepšieho chlapa na svete,“ poznamenala Maca.