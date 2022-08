Vychádzajúca hviezda Juraj Slafkovský prekvapuje: Kupovať auto neplánujem, na to nemám!

Jednotka draftu Juraj Slafkovský (18) nám v rozhovore prezradil, či vie byť dostatočne samostatný alebo aké sny, ktoré sa dajú kúpiť, si splniť.

Je určite skvelé, keď má športovec okolo seba vybudované nejaké zázemie, niekoho, kto ho víta s navareným jedlom, kto mu vyperie, respektíve sa postará a kopec drobností.

Vo Fínsku som žil v podstate sám tri roky. Viem si navariť aj vyprať, určite nemám problém sa o seba postarať.





Finančne sa začnete v nasledujúcom období pohybovať niekde inde než doteraz. Aké sny, ktoré sa dajú kúpiť, si plánujete splniť?

Nemám zatiaľ niečo špeciálne vybraté. Ale nejaké veľké peniaze to prvé roky určite nebudú.





Plánujete si hneď zo začiatku zabezpečiť v zámorí auto?

Kupovať ho neplánujem, na to nemám, ale nejaké si asi požičiam.

Po Montreale sa nedá veľmi pohybovať inkognito, ľudia nás spoznávajú. Ibaže by som si dal tmavé okuliare a bundu s kapucňou, ale to by som teraz v lete vyzeral na ulici dosť zvláštne.





Montreal leží vo frankofónnej časti krajiny. Už ste sa začali učiť po francúzsky?

Viem pár slov: prosím, ďakujem, dobrý deň... Určite sa na mňa niečo nalepí, ale bez problémov tu komunikujú v angličtine aj v kabíne.



