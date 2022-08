Nela Pocisková vyráža dych fotkou v plavkách: Kocky na bruchu a vypracované ruky!

Nemá sa za čo hanbiť! Pri pohľade na telo Nely Pociskovej by len málokto tipoval, že herečka vynosila dve krásne zdravé deti - Hektora a Liliankyu, ktoré má so svojim partnerom Filipom Tůmom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Mamička popri rodine a pracovných povinnostiach nezabúda ani na seba a poctivo dbá o svoj zovňajšok. Dôkazom je záber z dovolenky, ktorým sa herečka pochválila na instagrame. Nela ukázala vykúkajúce kocky na bruchu a závideniahodné svaly na rukách.

Fotku herečky v plavkách nájdete v našej galérii.

Nela s najbližšími si žije svoju rozprávku a len nedávno sa ich rodinka rozrástla o ďalšieho člena. Po dlhých týždňoch čakania do famílie privítali štvornohého chlápača menom Luna. Netušili však, že príchod psa do domácnosti môže zo strany verejnosti vyvolať obrovský rozruch. Fanúšikovia totiž Nele a Filipovi vyčítajú, že si psa nezadovážili oficiálne a upodozrievajú ich, že k nim prišiel z množiarne.

„Naša Luna nie je zo žiadnej množiarne! My sme dostali psíka od našich veľmi dobrých dlhoročných známych. Keďže viem, že ich psy sa majú ako v bavlnke, nikdy by mi nenapadlo riešiť to, aký má pôvod matka Luny, prípadne, ak pes nemá papiere, že je to problém,“ prezradila vtedy Novému Času Nela, ktorá je z celej situácie mimoriadne sklamaná.