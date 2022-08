Sisa Sklovská nejatí ťažké obdobie: Bolo to veľmi náročné! A odmena? Fíha, tá za tie nervy stála

Speváčka Sisa Sklovská má za sebou pomerne náročné leto. Okrem toho, že dokončovala svoje doktorandské štúdium, mala prvých magistrov a tak sa horúce dni niesli v znamení školy. Spoločne s manželom si o to viac užila zaslúžené dva týždne oddychu v slnečnom Taliansku. My sme sa však predsa len vrátili do lavíc a boli sme zvedaví, aká je Sisa profesorka. Živelná diva však okrem toho odhalila aj čosi viac.