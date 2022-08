Veľkolepý koncert huslistu Filipa Jančíka na Dunaji: Štát mu zaplatí 62-tisíc eur!

Prípravy v plnom prúde. Talentovaný a úspešný huslista Filip Jančík (30) sa rozhodol pripraviť pre svojich fanúšikov veľkolepé podujatie. Viac ako 9 mesiacov pracoval na unikátnom koncerte, ktorý sa bude konať priamo na Dunaji už túto sobotu. Celá paráda si však vyžiadala státisícovú investíciu. Odkiaľ sa podarilo umelcovi získať peniaze na túto gigantickú akciu?

Huslista Filip Jančík všetkých poriadne šokoval. Niekoľko mesiacov totižto pripravoval obrovský koncert, ktorý sa bude odohrávať na pontóne zakotvenom priamo na Dunaji, už najbližšiu sobotu.

„Chcel som pripraviť niečo unikátne, a to pre všetkých a bez vstupného. Bez rozdielu na to, či si to môžu v aktuálnej nepriaznivej situácii finančne dovoliť. Po náročnom období pandémie, vojny či celosvetového rastu cien som chcel ľudí jednoducho potešiť. Nie všetko je o peniazoch a zárobku. Ak chceš dostávať, musíš aj dávať,“ prezradil pre Nový Čas Filip, ktorý vynaložil množstvo úsilia, aby vôbec na takúto obrovskú šou zohnal poriadny balík peňazí.

„Projekt je financovaný z vlastných zdrojov či financií v rámci marketingových spoluprác či sponzorov. Je úžasné cítiť dôveru a podporu partnerov, ktorým sa tento koncept páčil natoľko, že sa ho hrdo a spoločne rozhodli podporiť. Rozpočet je na to obrovský, hýbe sa v státisícoch eur,“ doplnil huslista. Peniaze dokonca získal aj od štátu v rámci štátnej spoločnosti Slovakia Travel, ktorej šéfuje bývalý riaditeľ TV Markíza Václav Mika. Ten huslistovi, ktorého meno rezonuje aj ďaleko za našimi hranicami, odklepol na tento projekt takmer 62 000 eur.

Filip sa pripravoval na túto akciu veľmi dlho. Samotný proces a celá realizácia projektu tohto formátu sú nielen finančne, ale aj personálne náročné. „Príprava koncertu je nesmierne ťažká z technickej i organizačnej stránky. Na projekte pracuje za obdobie príprav, ktoré trvajú skoro rok, spolu viac ako 200 ľudí. Pódium sa bude nachádzať na mimoriadne veľkom, 80 metrov dlhom pontóne, zakotvenom priamo na Dunaji. Je to obrovský, gigantický projekt a sú to naozaj náročné veci,“ dodal Jančík. Nový Čas sa s otázkami obrátil priamo na šéfa Slovakia Travel Václava Miku a aj jeho tlačové oddelenie, do uzávierky sa však nevyjadrili.