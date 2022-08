Svarinská a jej zajačik Expl0ited sú rozlietaní: Zvládne ich láska vzťah na diaľku?!

Nemajú to ľahké! Herečka Kristína Svarinská (33) je len pár mesiacov vo vzťahu s influencerom Petrom Altofom, ktorý je známy pod menom Expl0ited (25).

Napriek tomu, že dvojica prekypuje láskou a zdá sa, že všetko im klape ako hodinky, aj nad nimi visí povestný Damoklov meč.

Svarinská a Expl0ited sú zamilovaní len pár mesiacov a ich láska vyšla najavo počas herečkinho pôsobenia v súťaži Let’s Dance. Od toho času to dvojica zobrala rýchlym tempom a za sebou už majú aj spoločnú dovolenku. Napriek veľkým snahám sa však zdá, že sa aj ich obdobie plné cukrovania a výletov končí, keďže leto sa neúprosne blíži ku koncu a povinnosti ich každého ťahajú úplne iným smerom.

Zatiaľ čo Svarinská podľa všetkého zarezáva v hlavnom meste Česka, influencer trávi svoj čas v Bratislave. Tu si totiž len koncom minulého roka kúpil byt, ktorý má ako investíciu, no niekto ho musí zariadiť. A keďže sa do toho púšťa mladík sám, bude toho mať až nad hlavu.

Hrdličky si tak zrejme neuvedomovali, čo ich čaká a budú sa musieť vyrovnať so vzťahom na diaľku. Zatiaľ to však vyzerá, že svoje nabité diáre vedia zosúladiť a nájsť si čas aj na romantiku. Expl0ited sa totiž len nedávno vybral do Prahy, kde si užil večeru v spoločnosti svojej drahej. Či im to vydrží aj naďalej napriek pracovne nabitým kalendárom, ukáže až čas.