Zdravotné ťažkosti Plačkovej krátko pred pôrodom: Meliem z posledného! Čo sa s ňou deje?

Posledné týždne to nemá jednoduché! Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková (31) sa onedlho stane matkou vytúženého syna Diona, ktorého privedie na svet manželovi Renému (33).

Napriek vysokému štádiu tehotenstva sa však rozhodne nešetrila a ešte donedávna zarezávala v práci, aby dokončila všetko, čo si pred narodením chlapčeka predsavzala.

Zuzana Plačková sa teší z požehnaného stavu, ktorý by sa mal už onedlho skončiť, keďže príchod jej synčeka na svet je doslova na spadnutie. Ona sa však ešte donedávna stále zvŕtala okolo svojho biznisu a nepoľavovala ani napriek tomu, že už bola vo vysokom štádiu tehotenstva. Námaha a vysoké tempo si ale vyberajú svoju daň. A inak to nie je ani v prípade známej influencerky. Ako totiž sama priznala, je na pokraji so silami a doslova melie z posledného.

„Rozhodla som sa, že za pár dní sa vypnem z instagramu na tri týždne alebo na koľko, lebo naposledy som mala takúto pauzičku pred troma rokmi. Fakt potrebujem aj ja už trochu odpočinok, lebo je toho na mňa veľa. Na pár dní sa odpojím a budem nejakú dobu neaktívna, potrebujem to už aj ja. A hlavne príde bábätko a všetko okolo. Už som psychicky a fyzicky vyčerpaná, môj mozog funguje proste nonstop, to vedia len ľudia, čo ma poznajú, ako ja fungujem a netreba to už preháňať,“ povedala Zuzana, ktorá nepociťuje len vyčerpanie.