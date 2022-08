Herec Roman Poláčik vhupol po Oteckoch do ďalšieho seriálového projektu a momentálne hviezdi v jojkárskej Hranici, kde stvárňuje šoféra Krištofa. Okrem toho pôsobí aj na doskách, ktoré znamenajú svet a otvorene hovorí, že si nevie predstaviť, že by robil niečo iné ako herectvo. Podporu má aj vo svojej rodine a rodičoch, ktorí dokonca kvôli predstaveniu neváhajú precestovať stovky kilometrov, no jedným dychom dodáva, že aj v úlohe Krištofa sa našiel. Zo seriálu odhalil aj jednu pikošku.