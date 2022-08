Známa herečka Zuzana Fialová otvorene o svojej povahe: Je so mnou nuda a rada hliviem!

Známa herečka Zuzana Fialová (48) priznáva, že s ňou ako s človekom veľa zábavy nezažijete.

Sama seba totiž označuje za nudnú osobu. Na svoje dovolenky chodí oddychovať autisticky a kamaráti si ju príliš neužijú. Je totiž knihomoľka, ktorá sa v lete na ležadle od literatúry neodlepí. Vďaka knihám dokáže existovať celé dni sama so sebou a nikoho k spokojnému dňu nepotrebuje.

Knihy sú jej náplasť na všetko. Fialová sa nimi obklopí, keď je šťastná, ale i smutná. Ako priznala, na dovolenke s partiou si ju kamaráti príliš neužijú. Celý deň je totiž schopná čítať. Toto leto však svoj rituál zmenila: „Väčšinu času so mnou nie je zábava.

Ale teraz som sa nevedela sústrediť na čítanie, tak som sa veľa zhovárala s kamarátmi. Lebo normálne so mnou nie je zábava, ja si ľahnem a čítam si. Takže tento rok som sa socializovala. Inak som čítala divadelné hry,“ opísala toto leto v podcaste Zvedavá Zuza.

Spočítala, že ako správna knihomoľka má doma až štyritisíc kníh. Keďže prázdniny má aj divadelná scéna, herečka dokázala dva mesiace efektívne vypnúť, ale práca sa prihlási opäť. „Neviem, či sa teším do roboty, rada hliviem. Sama si so sebou vyjdem, so svojím emocionálnym životom a nepotrebujem k tomu iné postavy. Ale keďže sa ničím iným živiť neviem, pôjdem do roboty,“ opísala úprimne. Umenie je v jej prípade aj liek na nespavosť: „Týmto všetkých nas***am. Lebo ja hocikedy zaspím. Len skoro vstávam, ale keď spím 9 hodín, tak viac nemôžem,“ zhodnotila.