Marcel Nemec: Chemoterapia mu kvapká na pľaci! Ľadvinku musí mať priviazanú pri tele

Obľúbený herec Marcel Nemec (51) už niekoľko mesiacov bojuje so zákernou rakovinou.

Po tom, čo mu vybrali nádory, musí absolvovať pravidelné chemoterapie. Už má za sebou tri operácie, ktoré však problém finálne nevyriešili. Umelec musí nielen dochádzať na ambulantnú chemoterapiu, ale po jej skončení mu pripášu na pás taštičku, z ktorej mu dva dni, deň, noc, vnútrožilovo tečie liečivý „koktail“.

Po tom, čo prišiel do nemocnice s podozrením na pruh, sa jeho život otočil naruby. Lekári Marcelovi Nemcovi našli nádory a diagnóza znela zdrvujúco: rakovina. Absolvoval už niekoľko kôl chemoterapií. Okrem toho, že každé dva týždne dochádza do nemocnice, aby mu tri hodiny tiekla, ako hovorí, „chemoška“, odchádza domov ešte s akousi ľadvinkou, ktorú musí mať dva dni priviazanú na tele.

Z nej mu 48 hodín tečie látka zabíjajúca rakovinové bunky: „Po ambulantnej chemoterapii odchádzam domov s takou pumpou, ktorú mám v takej ľadvinke. Tam je to pod tlakom, a to mi dva dni v kuse tečie do tela. Samo sa to scvrkáva, ako to vyteká. Teraz idem zas v stredu. Ľahnem si tam na tri hodky a do piatka zas budem chodiť s touto blbosťou,“ opísal herec.

S úsmevom dodal, že si na to zvykol: „Dá sa to. Nie je to určite praktické, keď idem do sprchy, to si neviete predstaviť, ako to častujem, lebo mi to všade trčí a nechcem to namočiť. Ale mám priamo na to miesto, kde mi to vchádza do ruky, taký igelitový rukáv,“ vysvetlil, ako s pumpou funguje. Šokoval však informáciou, koľko si za igelitový rukáv pýtajú: „Neuveríte, 30 eur za jeden igelit. To mi vypadli oči,“ pokrčil ramenami chorý divadelník.