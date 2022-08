Hrycová sa ani po 3 mesiacoch od zásahu vo svojom byte nespamätala: Ťažké srdce na NAKA!

Ráno v prvom májovom týždni bolo pre producentku Wandu Adamík Hracovú (44) a jej rodinu ako z hororu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Do bytu, kde žije s manželom Marekom (40) a tromi deťmi, vtrhli po zuby ozbrojení kukláči. Wanda bola v tom čase na ceste z Prahy do Bratislavy. V byte bol jej manžel so synmi Artemom (10), Vadimom (8) a Nazarom (6).Zmätená Hrycová sa v šoku náhlila domov a 3 mesiace od osudného dňa stále len ťažko predýchava spôsob zásahu u seba doma.

Na ráno, keď k producentke nakráčalo ozbrojené komando, jej traja synovia pravdepodobne tak skoro nezabudnú. Ale ani samotná Wanda, ktorá síce vtedy nebola doma, ale drámu prežívala rovnako ťažko: „Čo sa presne stalo, nechápem ani ja doteraz. V utorok ráno medzi piatou a šiestou vpálilo ozbrojené komando k nám domov. Nebola som doma, keďže som bola vo vlaku na ceste z Prahy. Začali zvoniť ako blázni, na čo zobudili celý byt. Moje dieťa vybehlo pred kuchynské okno pozrieť sa von, odkiaľ naň mierili kukláči samopalom. Môj muž, ktorý bol sám s deťmi, otvoril dvere a vpálili dnu,“ uviedla po zásahu v máji pre Nový Čas producentka, ktorá do dnešného dňa nechápe, prečo si ich zobrali na mušku.

Ani stopa po trestnej činnosti

Kauza sa ťahá dodnes, avšak vôbec nerozumie, prečo je jej muž v hľadáčiku NAKA: „Spýtajte sa ich. Ja vôbec neviem, netuším, lebo môj muž nebol ani obvinený, ani nie je účastníkom konania, my nie sme informovaní vôbec o ničom, takže absolútne nemám predstavu, ako tá vec prebieha a čo vyšetrujú,“ povedala zmätená Wanda pre Nový Čas viac ako tri mesiace po zásahu.