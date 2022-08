Fešák Majeský oslavuje okrúhlu 50-ku: Vekom sa neriadim! Čo je pre herca dôležité?

Z herca Mareka Majeského je čerstvý 50-nik.

Umelec s nezameniteľným hlasom má za sebou úspešnú kariéru. Roky na obrazovke ubehli ako voda a Marek sa môže tešiť z mnohých doterajších úspechov. A či herec vo svojom veku dosiahol všetko, po čom túžil?

„Nie som ten typ, čo sa v živote riadi podľa dátumov narodenia, numerológie, horoskopov. Nedávam si ani predsavzatia na Silvestra. Keď sa pre niečo rozhodnem, tak to pokojne môže byť aj vo všedný utorok o štvrť na tri… Dôležitejšie sú pre mňa zlomové životné skúsenosti a zážitky, ktoré ma formujú. So svojím životom som veľmi spokojný. Sny sa mi snívajú, a to ma teší,“ prezradil v rozhovore pre denník Pravda.

A ako vyzerala jubilejná oslava? „Moja žena mi pripravila s priateľmi skvelé prekvapenie," povedal Novému Času.