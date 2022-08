Maca ospevuje partnera Dvořáka: Prvá spoločná fotka! Silné slová zaľúbenej Zábranskej

Lásku viac netají! Martina Maca Zábranská (28) len nedávno dokazovala televíznym divákom svoje moderátorské kvality v šou Let’s Dance či tie herecké v seriáloch Svätý Max i Priznanie.

Aj v súčasnosti má čo dokazovať, a to lásku k svojmu novému priateľovi, obľúbenému českému hercovi Jiřímu Dvořákovi (55). Maca svoj osobný svet s verejnosťou príliš nezdieľa, ale tentoraz urobila výnimku a svojho staršieho partnera všetkým ukázala.

Moderátorka a herečka Maca Zábranská je šťastím bez seba. Dôvod je jasný, za všetkým stojí muž. Vzťah Mace a Jiřího bol odhalený pred viac ako mesiacom, keď ruka v ruke zavítali na filmový festival v Karlových Varoch. Párik sa však k svojmu vzťahu veľmi vyjadrovať nechcel a chvíle strávené v spoločnosti jeden druhého si nechali výlučne pre seba. Nejaký čas však uplynul a sympatická brunetka predsa len niečo zo svojho súkromia odhalila.

Zaľúbenci nedávno navštívili kúpeľnú kolonádu v Česku. Síce je medzi partnermi 27-ročný vekový rozdiel, očividne im to spolu klape. Maca sa však nevyhne ani primitívnym narážkam okolia, tie si však k srdcu nepripúšťa. „Martina, to nemyslíš vážne, že si si narazila dedka,“ ozval sa na sociálnej sieti fanúšik.

Moderátorka a herečka na to zareagovala stručne: „Najlepšieho chlapa na svete!“ To sú veľké slová zaľúbenej Zábranskej, ktorá trávi so svojou láskou každú voľnú chvíľu. „Keďže je leto, obaja sme menej pracovne vyťažení. Sme v podstate stále spolu. Raz v Česku, raz na Slovensku,“ povedala pre Nový Čas šťastná Maca. Ako dodala: „Uvidíme do budúcna, čo život prinesie.“