Do Extrémnych premien mieri opäť Molnár: Dotiahne fitnesák Mikasa do svojej šou?

Fitnestréner Maroš Molnár (49) znova prikývol na lukratívnu ponuku Markízy - účinkovanie v divácky obľúbenej šou Extrémne premeny.

Ostrieľaný športovec bude držať prísnu ruku nad účastníkmi, ktorým bude pomáhať zhadzovať desiatky kilogramov a meniť im život k lepšiemu.Prvý muž Úradu verejného zdravotníctva vtedy času nazvyš nemal, ale dnes je všetko inak. Dotiahne fitnesák Mikasa do svojej šou?

Molnár sa už na jeseň znova objaví v televízii Makríza, kde bude meniť život obéznym účastníkom a prísnym okom dohliadať na ich zdravý režim a chudnutie. Nie je to pritom tak dávno, keď od neho prišla nečakaná ponuka, že rovnaké služby by chcel poskytnúť aj hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky Jánovi Mikasovi, ktorý je robustnejšej postavy. Odvážne slová v októbri 2020 vypustil Molnár z úst po tom, čo v rámci obmedzení pre zúriaci koronavírus zatvoril Mikas posilňovne, proti čomu razantne namietal práve markizácky tréner.

Podľa neho totiž šport a pravidelný pohyb sú jednou z ciest, ako prísť k lepšej imunite a posilniť svoje zdravie. Hygienikovi tak vtedy bez okolkov odkázal, že mu veľmi rád pomôže pri zhadzovaní nadbytočných kilogramov. Títo dvaja sa napokon aj stretli, ale k ničomu to vtedy neviedlo. Dnes však nie je vylúčené, že sa Mikas môže dostať do Marošových rúk. V Markíze už totiž zarezáva na plné obrátky v Extrémnych premenách a jeden prominentný úradník by mu určite, čo sa týka sledovanosti, padol rozhodne vhod. Mikasa v uplynulých dvoch rokoch naplno zamestnávala pandémia, ale dnes po upokojení situácie je jeho režim určite o niečo voľnejší.