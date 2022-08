Herečka Táňa Pauhofová sa čoskoro stane mamou: Najkrajším obdobím by som to nenazvala!

Talentovaná herečka Táňa Pauhofová (39) už čoskoro privedie na svet svoje prvé bábätko. Do manželstva s Jonatánom Pastirčákom (29) tak pribudne malý človiečik, ktorý však svojej mame počas tehotenstva narobil nejednu vrásku. Herečka bez okolkov priznáva, že toto obdobie nie je práve bezproblémovou cestou bez prekážok.

Jedna z našich najúspešnejších herečiek Táňa Pauhofová nosí pod srdcom svoje vytúžené bábätko. Má za sebou už takmer 9 mesiacov tehotenstva, no ako priznala, nie vždy to bola prechádzka ružovou záhradou. „Moj súčasný život je zázračný, boľavý, prekvapivý... aj pokojný a mnou vnímaný. Konečne. No úplne by som to asi tak, že tehotenstvo je najkrajším obdobím v živote, nenazvala. Je to rozhodne zásadné obdobie, ktoré okrem brutálnej radosti prináša aj veľa nemilých starostí. Ale, ako sa hovorí - nič, čo by sme nezvládli,“ prezradila herečka v rozhovore pre magazín Evita.

Pauhofová sa však z novej životnej etapy nesmierne teší a je sama zvedavá, čo všetko sa zmení. „Stále premýšľam nad tým, aká chcem byť mama. Aj keď si veľmi dobre uvedomujem, že to nevyhútam, nevymyslím. Túžim byť milujúcou mamou, prijímajúcou a podporujúcou. Túžim mať veľa trpezlivosti a pokoja... No a do tejto mojej vytúženej predstavy príde naozajstné bábätko, a tak, ako sa to ľahko píše a predstavuje, to môže byť naraz strašne ťažké, lebo úplne vidím, ako sa mi bude zhmotňovať všetko, čo nechcem byť. Ale vlastne sa na to priveľmi teším. Teším sa, že mi môže brutálne narásť srdce,“ doplnila Pauhofová, ktorá nedávno dokonca stihla dotočiť nový seriál pre Markízu.

Manžel ju prekvapil

Pre Táňu je životnou oporou jej polovička Jonatán, ktorý ju počas tehotenstva šokoval. „Ja som vedela, že Jonatán je úžasný. Ale, že bude až taký podporujúci a fantastický napriek tomu, že to preňho musí byť ešte väčšie sci-fi ako pre mňa, to som naozaj ne-očakávala. Obrovské šťastie ja mám. A prekvapil ma aj tým, že sa sám dobrovoľne informuje o pôrodniciach, kde by sa dalo najlepšie rodiť. To som teda tiež nečakala,“ dodala s úsmevom herečka, ktorá sa stane po prvýkrát mamou už čoskoro.