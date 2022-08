Film o slávnom slovenskom krasokorčuliarovi († 37): Kto si zahrá Ondreja Nepelu?

Jeho srdce vždy patrilo ľadovej ploche. Reč je o známom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi († 37), ktorý po sebe zanechal jasný odkaz o homosexualite a slobode.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

A práve toho sa chytil známy režisér Jakub Červenka (39), ktorý sa rozhodol, že ho vyšle do sveta skrz filmové plátno. Okolo hlavného protagonistu, ktorý by sa mal prevteliť do známeho športovca, však bolo dlho ticho. Napokon sa ukázalo, že prestížnu rolu dostal mladý talentovaný herec Adam Kubala (22), ktorý zahviezdil nielen v seriáli Červené pásky, ale aj hite Šťastní vs. Šťastní.

Kubala, ktorý sa zatiaľ ukázal len v seriáloch, teraz dostal možnosť zahrať si slávneho korčuliara vo filme s pracovným názvom Nepela: Cesta za slobodou. Na prvý pohľad je jasné, že si tvorcovia filmu pri hľadaní osoby, ktorá stvárni hviezdu ľadu, dali poriadne záležať. Podoba je totiž neskutočná! Mladý herec akoby Nepelovi z oka vypadol. Bude to preň­ho oficiálne prvá filmová rola. Nemusí sa však obávať, keďže na pľaci bude po jeho boku herečka Jana Nagyová.

Tá si zahrá legendárnu trénerku Hildu Múdru a Adam sa tak môže učiť od tých najlepších. „Je to pre mňa veľká česť, moja životná úloha,“ uviedla pre Nový Čas herečka. Na autenticitu sa v diele dáva veľký dôraz, a práve z tohto dôvodu bude mať Nagyová na sebe rovnaké šaty, aké nosila sama trénerka. Tie pre nakrúcanie zapožičal jej syn Pavol Múdry. „Nápad na sfilmovanie tejto témy som nosil v hlave už niekoľko rokov, hľadal som však spôsob, ako vyrozprávať filmový príbeh Ondreja Nepelu,“ prezradil režisér Červenka, ktorý by mal začať nakrúcať budúci rok v novembri.