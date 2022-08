Oblieka prezidentku i Lucie Bílu: Čo považuje stylistka Sandra Žigová za absolútny nevkus?

Oblieka prezidentku Zuzanu Čaputovú, je osobnou stylistkou speváčky Lucie Bílej a pod palcom má všetky outfity moderátorov, porotcov, dokonca aj súťažiacich vo finálových kolách šou Česko Slovensko má talent.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sandra Žigová (49) má módu v malíčku a vždy vie, čo komu svedčí. Čo je podľa nej v móde úplne nevkusné? Najskôr robila Sandra modelku.Okamžite na prvom fotení, čo bolo v roku 1995, som zistila, že patrím na druhú stranu a odvtedy robím túto prácu aktívne,“ spomína.

Rešpekt k móde

Dnes vychýrená stylistka sa cítila v novej úlohe zodpovednejšie. „Mala som pocit, že vykonávam nejakú prácu, že nestojím len pred fotoaparátom. V podstate som sa nikdy s prácou modelky nestotožnila.“ Sandra má za sebou mnoho filmov, do ktorých vyberala kostýmy, je osobnou stylistkou speváčky Lucie Bílej aj prezidentky Zuzany Čaputovej. „S Luckou úzko spolupracujem dlhé roky, chodievam k nej pravidelne robiť šatníky, zlaďujem všetky outfity, vždy si ju odfotím a keď ide na nejakú akciu a napíše mi, čo si má obliecť, tak len vyhľadám fotku a poradím, aby s tým nemala žiadne trampoty. Čo sa týka pani prezidentky, jej tím ma oslovil už počas kampane.“

Vraj je veľký rozdiel v tom obliekať samu seba a iných ľudí. „Treba sa odosobniť od vlastného vkusu. Niekto povie, že nenávidí napríklad 80. roky, toto v sebe nemám. Na každý rok sa pozerám s rešpektom k móde a jej tvorcom. Milujem svoju prácu a v každom období si nájdem niečo, čo je vkusnejšie a mne bližšie.“

Keď má porovnať prácu pre nejaký film a šou Česko Slovensko má talent, hovorí, že to je diametrálne odlišné. „V šou je človek sám za seba so svojím vlastným názorom a obliekam teda ich osobnosť. Poznáme sa dlho, čo je výhoda, lebo chémia medzi nami už je. Viem, akú majú konfekčnú veľkosť, poznám ich vkus, viem, čo majú radi, takže sa mi s nimi spolupracuje ľahšie. Vo filme hrá každý nejakú postavu, je tam scenár, určitý príbeh, podľa ktorého sa stavia celý film. Musím sa pozerať na to, v ktorom období sa film odohráva, a na konkrétnu postavu, ktorú herec hrá.“ Dôležitú úlohu hrajú aj farby. „Sú základom pri filme alebo aj pri šou. Keď je napríklad úloha záporná, je dobré ju identifikovať nejakou tmavou farbou,“ vysvetľuje.