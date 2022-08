Sajfa s Veronikou privítali syna Šimona Kolomana v pôrodnici v Brne: Prečo utiekli za hranice?!

Manželia Matej Sajfa Cifra (43) a Veronika Ostrihoňová (33) sa stali dvojnásobnými rodičmi. Uplynulý piatok, niečo hodinu pred polnocou, blondínka priviedla na svet synčeka Šimona Kolomana, ktorý dostal nezvyčajné meno po predkovi.

Chlapec s takmer dokonalými mierami sa však narodil za našimi hranicami. Nie je tajomstvom, že manželia si pre príchod svojej prvorodenej dcéry Sáry zvolili celebritnú pôrodnícku kliniku v Bratislave, avšak pri synovi to bolo inak. Veronika utiekla porodiť k našim českým susedom!

Cifrovci prežívajú krásne obdobie. Už takmer štyri dni sa tešia zo synčeka Šimona Kolomana, ktorý rodičov potešil svojimi 51 centimetrami a váhou 3 610 gramov. Veronika aj dieťatko sú v poriadku a spolu s moderátorom trávia tieto dni v pôrodnici. Nie sú však na Slovensku. Ostrihoňová sa totiž rozhodla zmeniť pôrodnicu a jej syn prišiel na svet v Čechách. Druhorodičku hospitalizovali vo Fakultnej nemocnici v Brne. Svoju dcéru Sáru však v septembri 2019 priviedla na svet na súkromnej pôrodníckej klinike v Bratislave.

Tentoraz to však tak nebolo a manželia utiekli za hranice. Dôvodom mohla byť Ostrihoňovej dula Majka, ktorá pri nej stála počas celého tehotenstva. Táto Češka, ktorá je sprievodkyňou tehotenstvom dlhé roky a má bohaté skúsenosti, bola Veronikinou pravou rukou a pilierom počas privádzania Šimona Kolomana na svet, za čo jej niekdajšia tvár Markízy a súčasne RTVS poďakovala. „Z troch sa stali štyria. Bez Majky, Markéty a Milušky a pôrodnice v Brne by sa však stali oveľa ťažšie. Bez Sajfu by sa nestali. Ďakujem vám,“ napísala po pôrode Ostrihoňová a pomoc ocenil aj Matej slovami: „Kus dobrej roboty.“

Dojatý tatko Sajfa

Známy rádiový spíker a moderátor je zo svojho syna namäkko. Od Veroniky sa počas pôrodu nepohol ani na krok a bol to on, kto si mohol syna po príchode na svet rovno privinúť v náručí. „Jeden z najsilnejších zážitkov môjho života, ak nerátam aj svoje prvé sväté prijímanie. Pred pár hodinami som druhýkrát zažil zrod života a vidieť niečo také je neopísateľné,“ napísal dojatý moderátor, ktorý vyzdvihol svoju ženu. „Vy muži, ktorí ste videli svoje ženy rodiť, vzdychať a siahať si na absolútne dno svojich síl, viete presne, o čom hovorím. Život je magický vesmírny úkaz a vďaka našim ženám máme my muži tú možnosť túto mágiu zblízka pozorovať. Vitaj, Šimon, na svete! Tvoja matka je BOHYŇA, na to pamätaj. ĽÚBIME ŤA,“ dodal.

Meno z rodiny

Manželia prekvapili verejnosť nezvyčajným menom, ktoré pre syna vybrali. Po dcérke Sáre prišiel Šimon Koloman, čo nie je až také bežné spojenie. Matej a Veronika však napokon prezradili, prečo padla práve táto voľba. Ako sa ukázalo, Koloman nie je v ich rodine až taký nezvyčajný, pretože meno patrilo jednému z ich predkov, ktorý žije nielen v ich spomienkach, ale ich malý syn im ho bude denne pripomínať.