Manželia Cifrovci zažívajú obrovskú radosť! Do rodiny privítali nový prírastok

Manželia Matej a Veronika sa stali hrdými dvojnásobnými rodičmi.

Obaja rodičia sa novým prírastkom pochválili na sociálnej sieti Instagram. Narodil sa im synček, ktorému sa rozhodli dať hneď dve mená, a to Šimon Koloman Cifra.

"Jeden z najsilnejších zážitkov môjho života ak nerátam aj moje prvé sväté prijímanie. Pred pár hodinami som po druhýkrát zažil zrod života a vidieť niečo také je neopísateľné. Vy muži, ktorí ste videli vaše ženy rodiť, vzdychať a siahať si na absolútne dno svojich síl viete presne o čom hovorím. Život je magický vesmírny ukáz a vďaka našim ženám máme my muži máme tú možnosť tú mágiu zblízka pozorovať. Takže nabudúce ak budú nejakí starí bieli inkvizitorskí páprdovia rozprávať v mene Ježišovom či Mohamedovom o tom čo má a nemá žena robiť so svojím telom tak ich v Metaverse prinútim rodiť cez ten ich malý pipík. Vitaj Šimon na svete! Tvoja matka je BOHYŇA na to pamätaj. ĽÚBIME ŤA," napísal na sociálnej sieti pyšný otecko.