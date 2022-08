Exmoderátor Palovič leží po vážnej nehode v kritickom stave: Zúfalá prosba matky o krv pre Daga!

Bývalý moderátor, hráč pokeru, detský herec a aj životný kouč Dag Palovič (47) mal len pred pár dňami dopravnú nehodu, pri ktorej narazilo auto do jeho motorky.

Ihneď ho previezli do nemocnice, kde mu doteraz zachraňujú život a podľa informácií Nového Času mal absolvovať neľahkú operáciu. Nie je však vylúčené, že nebola jeho posledná. Zúfalá matka, ktorá má o milovaného syna strach, prosí darcov o krv, ktorú Dag nevyhnutne potrebuje.

Dagova matka je so silami v koncoch a dúfa, že jej syn sa nakoniec zo zranení dostane. Aj preto žiada ľudí, aby išli do nemocnice a darovali životodarnú tekutinu, ktorú nevyhnutne potrebuje. „Dnes nás poprosili z nemocnice o zdieľanie žiadosti o darcov krvi pre Daga. Ide o krv typu 0 negatív. Pokiaľ poznáte nejakých darcov alebo by ste túto požiadavku vedeli pozdieľať online na sociálnych médiách, bola by to najväčšia momentálna možnosť pomoci Dagovi,“ znie časť zo žiadosti, ktorá koluje po internete.

Je teda zrejmé, že životný kouč má po operácii a nie je vylúčené, že ho čaká aj ďalšia. Po zverejnení výzvy jeho rodinou sa v priebehu okamihu zmobilizovali mnohé známe tváre, ktoré začali šíriť výzvu medzi verejnosťou rýchlosťou blesku. K desivej nehode pravdepodobne prišlo kvôli tomu, že 28-ročný vodič auta nedodržal bezpečnú vzdialenosť, narazil do Paloviča, ktorý išiel na motorke, a toho vymrštilo na čelné sklo vozidla. Stalo sa tak na ceste medzi obcou Preseľany nad Ipľom a mestom Šahy.