Jozef Golonka vychválil Slafkovského do nebies: Tie najkrajšie slová však venoval hokejistovým rodičom

Hokejovému útočníkovi Jurajovi Slafkovskému ide karta! Po tom, čo sa stal prvou slovenskou draftovou jednotkou v histórií, odletel do hokejového kempu v Montreale. Slafkovského cestu pozorne sleduje aj naša hokejová legenda Jozef Golonka, ktorý v talentovanom hokejistovi vidí obrovský potenciál a oceňuje výbornú hokejovú techniku, myslenie a schopnosť nenechať sa vyprovokovať. Golonka, známy svojou otvorenosťou , však bez okolkov povedal to, čo by si trúfol málokto!