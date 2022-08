Krásky zo šou Dievča za milión opäť spolu: Ako vyzerajú po rokoch? Stále sú to kočky!

Televízna šou z roku 2004, ktorú priniesla na obraz Jojka, zožala veľký úspech.

Ukázali sa v nej viaceré krásky, ktoré sa nestratili ani po rokoch. Pretieklo už veľa vody, ale zdá sa, že priateľstvá, ktoré vtedy vznikli, pretrvávajú dodnes. Aj keď majú všetky účinkujúce vlastný život a niektoré dokonca žijú v zahraničí, podarilo sa im po dlhej dobe stretnúť a urobiť si poriadny žúr. Aj keď už televíznemu programu, v ktorom súťažili, dávno odzvonilo, to, čo v ňom vzniklo, stále trvá a je to pevnejšie než kedykoľvek predtým.

Ženy, ktoré bojovali o to, ktorá z nich bude pre televíziu JOJ tá pravá, k sebe majú blízko aj po rokoch. Dôkazom sú aj pravidelné stretávky, ktoré baby organizujú raz až dvakrát do roka. Teraz sa im to napokon podarilo opäť. Pre väčšinu to bolo výnimočné, pretože sa na žúrke objavili aj Lucia Uličná Čopíková a Petra Lenártová, ktoré žijú za našimi hranicami. „Bolo to výnimočné, pretože prišli aj Peťa s Luckou. Ony sa Slovensku nežijú a vždy, keď sa tu objavia naraz, tak sa snažíme byť spolu,“ povedala jedna z účastníčok, veselá Michaela Saleh Suríniová, ktorá si večer s nimi poriadne užila.

„Teraz sme sa dlhší čas nevideli aj kvôli tomu, že bola pandémia, ale ja sa vždy snažím dobehnúť, ak som doma vo Viedni,“ uviedla pre Nový Čas Zuzka Pancová. I keď väčšine dievčat televízna sláva pomohla dostať sa vyššie, ona sa rozhodla ísť inou cestou. „Užila som si to, ale po konci som sa rozhodla ísť iným smerom a nesťažujem sa,“ dodala. V každom prípade sú všetky rady za to, že majú jedna druhú, a svorne priznali, že ak by mali znova možnosť súťaž si zopakovať, tak by neváhali ani minútu.