Herecké esá zbroja proti Matovičovi otvoreným listom: Prečo žiadame jeho odchod! Čo na to Igor?

Matovič, odstúp! Upokojíš spoločnosť. Aj to sú slová, ktoré adresujú ministrovi financií Igorovi Matovičovi (49) známe mená umeleckého sveta.

Slovenské osobnosti skoncipovali šéfovi financií otvorený list, v ktorom žiadajú jeho odchod z funkcie. Podľa nich by to bol veľký krok pre Slovensko, keby sa stal Matovič obetným baránkom a svojho kresla sa definitívne vzdal. Tváre šoubiznisu tvrdia, že minister vzbudzuje u ľudí protichodné názory, čo je pre nich neprijateľné a žiadajú jeho hlavu.

Telenovela koaličných nezhôd naberá na rozmeroch. Do deja sa zaplietli aj mená z umeleckej sféry. Petíciu za odstúpenie Matoviča podpísalo takmer osemdesiat hercov, režisérov, výtvarníkov či lekárov. Medzi nimi Richard Stanke, Zdena Studenková, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta či František Kovár.

Všetci sa zhodli na tom, že Matovič by mal post ministra zanechať a upokojiť tak vyhrotenú situáciu v krajine. „Oceňujeme to, čo ste od volieb v roku 2020 pre návrat spravodlivosti a právneho štátu urobili, no teraz treba pre Slovensko a jeho občanov urobiť viac - treba priniesť obeť. Tou obeťou je vaše odstúpenie,“ píše sa v otvorenom liste.

„Súhlasím so všetkým čo sa v liste píše,“ nechala sa počuť Studenková, ktorú doplnil Kovár: „Keď je situácia taká, že nemám sám dosť reflexie, tak by som ju mal prijať od iných. Matovič vyvoláva u ľudí protichodné názory, čo nie je správne.“ Osobnosti sa zhodujú na tom, že jeho odchodom z funkcie by sa mohli polarizovaná spoločnosť a zlé nálady na Slovensku utíšiť.

Známe tváre sa tak pridali na stranu Sulíka. Jeho strana SaS s Igorom odmieta ďalej vládnuť a žiada jeho odstúpenie do konca tohto mesiaca. Na tlačovke k zvyšovaniu platov sestričiek vo štvrtok popoludní Matovič na otvorený list stroho reagoval. „Nemôžem sa vyjadrovať k výzve, keďže som ju nečítal. Ale myslím si, že sú títo ľudia manipulovaní,“ vyjadril sa.