Markizáčka Zuzana Javorová priznala zdravotné problémy: Zápal prsníka a nevyhnutná operácia

Zuzana Javorová (33), ktorá roky prináša témy z oblasti zdravotníctva, je jednou z najstabilnejších tvárí TV Markíza.

Už 6 rokov je vydatá za kolegu, kameramana Petra Javora, a pred pár mesiacmi sa im narodilo prvé bábätko. S pôrodom však mladú mamičku postihli i nečakané zdravotné komplikácie. Išlo o zápal prsníka, ktorý si vyžiadal operáciu a dlhodobú liečbu. Markizáčka o útrapách prehovorila po prvýkrát.

Javorová, ktorá sa pohybuje v zdravotníckych témach dlhé roky, varuje ženy pred problémom, ktorý musela len nedávno sama riešiť. „O tom, že zápal prsníka je u dojčiacich žien relatívne bežný, som vedela. Že sa môže skončiť operáciou, som zistila, až keď ma uspávali a zobudila som sa s dvomi rezmi a drénom na ľavom prsníku,“ priznala Zuzana. Podľa vlastných slov dostala zápal prsníka (mastitídu) krátko po pôrode.

Po tom, čo sa jej vytvoril absces - hnisavé ložisko, bola operácia priam nevyhnutná. Tým sa to však neskončilo. „V prsníku som mala drény a takmer dva týždne som denne chodila do ambulancie na ošetrenie,“ opísala detaily. Nakoniec to úspešne zvládla, a z čoho sa teší najviac je, že môže ďalej dojčiť. „Po zákroku mám dve malé jazvy. Neprekážajú mi. Horšie bolo zvládať to celé obdobie emočne aj fyzicky s malým bábätkom v šestonedelí,“ zhodnotila redaktorka po prekonaní kľukatej cesty za zdravím.

Dôležitá je prevencia

Zuzana Kosibová, gynekologička

Prvé príznaky sú zvýšená teplota (38 - 40 °C), ktorá takmer vôbec alebo len mierne klesá po antipyretikách. Prevencia a prvá pomoc: správne odsatie prsníka pri dojčení. Ak nie je prsník úplne vyprázdnený, treba použiť odsávačku alebo odstrekovať. Zápalu predchádza väčšinou zadržiavanie mlieka, prejaví sa bolesťou alebo stuhlinou. Dá sa zvládnuť masážou, dôslednou hygienou a ošetrením bradaviek a drobných „trhliniek“, ktoré sú najčastejšou vstupnou bránou infekcie. Pri bežnom zápale prsníka s dobrou odpoveďou na liečbu sa môže pokračovať v dojčení ďalej.