Producentka Wanda Adamík Hrycová čoskoro poriadne zaplače: Dôvod pochopí nejeden rodič!

Producentka Wanda Adamík Hrycová je mamou na plný úväzok a so svojimi troma chlapmi sa rozhodne nenudí. Aby jej však nebolo málo, v lete spojila sily s Verou Wisterovou a spoločne si užívali voľné dni s piatimi deťmi. A hoci sa už Wanda vrátila do pracovného kolotoča, ešte jeden výlet ju s deťmi čaká a vyzerá to tak, že to bude riadna divočina. Tá ju však zrejme čaká aj z iného, ako dovolenkového dôvodu a ako prezradila, jej peňaženka dostane riadne zabrať.