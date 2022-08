Zuzanu Belohorcová otvorene o sťahovaní aj ďetoch: Bude z jej syna lámač ženských sŕdc?!

Zuzana Belohorcová sa s rodinou usadila na španielskom Tenerife a všetko nasvedčuje tomu, že sa tam manželom darí. Momentálne sa totiž tešia nielen z nového domu, ktorí si kúpili za státisíce eur, no aj z ďalšieho priestoru pre svoju druhú realitnú kanceláriu. Rodinka sa už adaptovala a Zuzana otvorene hovorí, že našla miesto, kde by chcela zostarnúť. To sa však zrejme nedá povedať o jej dvoch deťoch...