O Mariána Čekovského sa televízie bijú: S jedným zadkom vo dvoch megašou! Poriadne si prilepší

Je v kurze! Marián Čekovský (45) patrí medzi našich najnadanejších muzikantov, no okrem talentu v hudbe dostal do vienka aj schopnosť zabávať ľudí.

Práve to z neho spravilo obľúbenca divákov a dnes sa televízie doslova predbiehajú, aby ho stiahli do svojho projektu. Ako informoval Nový Čas, Čeky bude sedieť v porote markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome a nečakane kývol aj na kšeft v konkurenčnej Jojke. Tá si ho stiahla do horúceho kresla v relácii Česko Slovensko má talent, ktorá bude Tvári priamo konkurovať. Jedným zadkom tak bude sedieť na dvoch porotcovských stoličkách vo dvoch najväčších projektoch jesene. Nebudú ho mať ľudia o chvíľku plné zuby?!

Čekovský sa preslávil ako majster hudobných nástrojov, ktorými vládne naozaj bravúrne. Dobre však narába aj so slovom a s vtipom, čím si získal mnohých divákov. Koliba mu preto ponúkla účinkovanie v Inkognite, kde ukazuje, že dokáže konkurovať kolegom z brandže a aj on má čo ukázať v inej rovine ako tej hudobnej. Ponuky sa mu len tak hrnú a dnes mu ide karta ako nikdy predtým. Minulý rok totiž pôsobil ako porotca v detskej verzii Tvoja tvár znie povedome a tento rok sa ukáže na Markíze aj v tej klasickej. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby Čeky neprikývol aj na porotcovanie v najväčšej konkurenčnej šou tejto jesene na Jojke.