Zábava, ako sa patrí! Obľúbený hudobník Igor Kmeťo (64), ktorý nechýba na žiadnej dobrej zábave, sa vybral dovolenkovať k našim susedom.

Kto by si však myslel, že ide o romantický relax s manželkou, ten by sa prerátal. Kráľ rytmických hitov totiž zorganizoval priam rodinný zájazd, na ktorý by potreboval celý autobus. Krásy južných Čiech tak objavuje po boku mnohopočetnej rodiny, ktorá sa dokonca rozhodla skrotiť divoké vody v Českom Krumlove.

Adrenalín mu nie je cudzí! Legendárny hudobník Igor Kmeťo sa dobrodružstvám s celou rodinou nebráni. Po dovolenke v slnečnom Taliansku, kde mali oddychu vyše hlavy, si zvolili celkom iný druh destinácie, a to u našich susedov. Naskákali do člnov a vydali sa naprieč prúdom Vltavy.