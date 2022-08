Stálo mu to za to? Kaliho manažér si pustil ústa na špacír: Veci zobrala do rúk polícia!

Rozruch na sociálnych sieťach. Manažér známeho rapera Kaliho (39) Miroslav Čimo si poriadne zavaril po tom, čo svoju sociálnu sieť zaplavil „zaručenými“ informáciami z rôznych súdkov.

Jeho anticovidové nálady, osočovanie kolegov z brandže, ktorí sa dali dobrovoľne zaočkovať, dopĺňali vyjadrenia o fašizme a v neposlednom rade aj šírenie vykonštruovaných právd o uhlíkovej stope, ktorú sa rozhodla jedna z finančných inštitúcií sledovať. Jeho tvrdenia nezostali dlho bez povšimnutia a Kaliho pravá ruka má do činenia s mužmi zákona.

Čimo, Kaliho manažér, sa pohybuje vo vodách šoubiznisu už roky a pozná sa s mnohými z tejto brandže. Napriek tomu sa neštíti verejne ich lynčovať za ich rozhodnutie dať sa zaočkovať proti koronavírusu, ktorý vo svete usmrtil milióny ľudí. Na svojom facebooku sa často vyjadruje k rôznym témam, ku ktorým podľa jeho slov prináša relevantné informácie. To sa však polícii vôbec nepozdáva a rovno si na jeho „zaručené informácie“ posvietila. Celú vec odštartovalo jeho tvrdenie, že sa staneme otrokmi banky, ktorá sa rozhodla mapovať uhlíkovú stopu svojich klientov.

„Banka vám pri každej platbe kartou zmeria CO₂, aké milé! Teraz si to spojme so zrušením hotovosti, čiže sa bude dať všade platiť iba kartou. Čiže žiadna hotovosť, všetky banky merajú pri každej platbe CO₂ a teraz si predstavte, že máte mesačný limit 1 000 kg CO₂, ak ho prekročíte, karta sa zablokuje a už ju nebudete môcť používať do konca mesiaca. Nebudete si môcť kúpiť chlieb alebo plienky pre dieťa, lieky, proste nič! Síce necítime tie okovy na rukách, ale sme otroci a teraz nám to chcú dať aj pocítiť. Toto je digitálne otroctvo,“ napísal Čimo.