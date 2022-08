Herečka Gabriela Marcinková o pracovnom tempe počas materskej: Baví ma prekonávať výzvy

Klobúk dole pred ňou! Zvláda výchovu dvoch malých detí a mimoriadne sa jej darí aj v práci. S herečkou Gabikou Marcinkovou (34) sme sa rozprávali o tom, ako jej nastavenie športovca pomáha zvládať záťaž, o ťažkom lete, počas ktorého jej manžel nemá voľný jediný víkend, aj o rozdielnych temperamentoch jej potomkov.

Podaril sa vám taký malý zázrak, mať dve deti a udržať si popri nich kariéru – dokonca posledné roky akoby pre vás boli profesionálne najúspešnejšie. Stálo vás to všetko veľa síl?

Asi by ma stálo viac síl, keby som celý ten čas mala byť iba doma. A teraz ma nechápte zle – byť doma s deťmi je nádherné obdobie života, ale akokoľvek nejakú vec milujete, potrebujete od nej občas odstup. Ja teda určite. To, že sa pár mesiacov v roku môžem venovať sama sebe (teda svojej práci), mi dodáva veľa sily do tých mesiacov, ktoré som iba doma, denne varím, upratujem a hrám sa s deťmi. Ale, samozrejme, stojí ma to dosť síl. Každý jeden deň, ktorý nakrúcam, musím mať dopredu odkonzultovaný s mojím tímom opatrovateľov a rodinných príslušníkov - vrátane záložného plánu, ak by do toho na poslednú chvíľu zasiahla choroba alebo nejaký iný problém. Texty sa učím pomedzi nakrúcanie alebo večer, keď deti zaspia, aby som s nimi mohla tráviť čo najviac času... A do toho odmietam ponuky, ktoré mi stále prichádzajú, a modlím sa, aby ich bolo dosť aj vtedy, keď budem mať deti staršie.

Pomáha vám všetko zvládať aj vaše priam športové nasadenie a disciplína, ktorú ste si dokázali udržať ešte z čias atletickej kariéry?

Asi áno. Fakt ma baví prekonávať výzvy a zvládať náročnejšie životné obdobia. Mám rada únavu po práci, po celom dni s deťmi, po prerušovanej noci... Takmer každý večer, keď zaspávam vedľa detí, som za to celé vďačná.



Nabrali ste si nejakú robotu aj na toto leto? Či kvôli rodine je niečo podobné tabu?

Toto leto nakrúcam len Pána profesora. Začali sme koncom apríla a nakrúcanie sa ťahá až do konca septembra. Trinásť dielov nakrútime dokopy za 75 dní (z toho sa mňa týka nejakých 60). A vzhľadom na šialené pracovné povinnosti môjho muža, ktorý má každý víkend niekoľko koncertov, ideme ozaj ako na pretekoch. Ale do konca roka ma už čaká iba jeden seriál, ktorý zďaleka nebude taký intenzívny, a potom zase pár mesiacov materskej.

