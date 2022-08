Muzikálová hviezda Andrea Gabrišová o zásnubách s partnerkou Terezou: Neuveriteľné, čo sa im stalo

Slovenka Andrea Gabrišová (30) patrí v Čechách k najobsadzovanejším muzikálovým hviezdam. Mladá herečka a speváčka žije neďaleko Prahy so svojou partnerkou Terezou a spoločným synom Timíkom. Porozprávala nám, ako to prijala jej rodina a či sa kvôli svojej orientácii stretla aj s negatívnymi komentármi.

Andreu si môžete pamätať zo šou Česko Slovensko má talent, kde sa v roku 2011 objavila ako čerstvá absolventka cirkevného konzervatória. Na prvý pohľad cudná študentka v okuliaroch sa po chvíľke zmenila na dračicu v odvážnych šatách. „Keď Talent reprízujú, pristane mi v telefóne veľa nových žiadostí o priateľstvo na facebooku a noví sledovatelia na instagrame. Takže svojím spôsobom je so mnou táto šou stále. Vďaka tomu vystúpeniu ma zaregistrovalo aj veľa ľudí z umeleckej brandže. Neznamená to, že mi zrazu roly padali samy z neba, všetko som si musela odmakať,“ spomína.

I keď by sa mohlo zdať, že krásna žena nemá núdzu o mužov, jej srdce patrí už sedem rokov novinárke Tereze. Zasnúbenie zaľúbenej dvojice prebehlo veľmi kuriózne. „Je to trochu neuveriteľný príbeh, ale po troch rokoch sme na výročie leteli do Barcelony. Mala som nachystaný prsteň s diamantom a obrovské motýle v bruchu k tomu. V jeden večer na pláži pri prechádzke som ju požiadala, či so mnou bude už navždy. Povedala áno a na moje prekvapenie vytiahla tiež prsteň a opýtala sa ma to isté. Bolo to romantické, krásne a iba naše. Doteraz na to spomíname.“



Čo prezradila o svojej kariére v Česku? Ako prijala rodina, že miluje ženu? Aká bola ich svadba? Stretla sa kvôli svojej orientácii s negatívnymi komentármi? Aké obdobie momentálne prežíva a čo prezradila o materstve?

