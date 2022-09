Muzikálová hviezda Andrea Gabrišová o túžbe po materstve aj láske k žene: Ako to prijala jej rodina?

Slovenka Andrea Gabrišová (30) patrí v Čechách k najobsadzovanejším muzikálovým hviezdam. Mladá herečka a speváčka žije neďaleko Prahy so svojou partnerkou Terezou a spoločným synom Timíkom. Porozprávala nám, ako to prijala jej rodina a či sa kvôli svojej orientácii stretla aj s negatívnymi komentármi.

Andreu si môžete pamätať zo šou Česko Slovensko má talent, kde sa v roku 2011 objavila ako čerstvá absolventka cirkevného konzervatória. Na prvý pohľad cudná študentka v okuliaroch sa po chvíľke zmenila na dračicu v odvážnych šatách.

„Keď Talent reprízujú, pristane mi v telefóne veľa nových žiadostí o priateľstvo na facebooku a noví sledovatelia na instagrame. Takže svojím spôsobom je so mnou táto šou stále. Vďaka tomu vystúpeniu ma zaregistrovalo aj veľa ľudí z umeleckej brandže. Neznamená to, že mi zrazu roly padali samy z neba, všetko som si musela odmakať,“ spomína.



Muzikálová herečka

Mladá herečka má v Čechách za sebou mnoho muzikálových postáv. Ktorá je pre ňu tá najzásadnejšia, povedať nevie. „Skúsim tri prelomové. Srdcová záležitosť je pre mňa rola baletky Meg Giry v muzikáli Fantóm opery, to bola totiž moja prvá muzikálová úloha v Prahe. Keď som išla na konkurz, ani sa mi nesnívalo, že by ju dali neznámej Slovenke. Hrali sme to niekoľko rokov každý víkend, ja asi tristokrát.

Potom to bola určite úloha Júlie v Romeovi a Júlii, po nej som túžila asi od dvanástich rokov. Splnil sa mi sen, aj keď sme to, bohužiaľ, hrali len krátko. A do tretice by som povedala, že rola Demetry v muzikáli Kočky v ostravskom divadle. Bolo to skoro polročné skúšanie až na dno našich tanečných síl. Spoznala som skvelý tím na čele so šéfkou súboru Gábinou Petrákovou a odvtedy som v Ostrave vlastne stálym hosťom, čo si nesmierne vážim a prácu tam milujem.“

Na Slovensku účinkovala Andrea ešte počas štúdia na konzervatóriu. „Bolo to na Novej scéne, kde hosťujem doteraz. Spievala som aj v Milujem Slovensko, spolupracovala som s Milanom Markovičom a bola som od začiatku súčasťou projektu pre deti Fíha Tralala.“ Andrea si nemyslela, že bude pracovať v Čechách, jej pôvodný plán bol skúsiť šťastie vo Viedni. „Potom mi však vyšiel už spomínaný konkurz na Fantóma opery, a tak moje kroky smerovali do Prahy. Práci na Slovensku sa rozhodne nebránim.“