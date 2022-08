Obrovské trápenie v IMT Smile: Ide o to najcennejšie! Kapela má zúfalú prosbu na fanúšikov

Snažia sa pomôcť! Členovia jednej z najpopulárnejších slovenských kapiel IMT Smile aktuálne prežívajú náročné obdobie.

Letné turné skupiny je v plnom prúde a všade, kde sa líder skupiny Ivan Tásler (43) so svojou nadupanou partiou plnou skvelých hudobníkov ukáže, spôsobí ošiaľ. Už nejaký čas však koncertujú bez svojho basgitaristu Petra Bartoníka (27), ktorý zvádza boj so zákernou chorobou. Kapela stojí v tých najťažších časoch pri ňom a snažia sa mu podať pomocnú ruku. Nadaný hudobník potrebuje krv!

Keď do života človeka vstúpi choroba, vtedy si uvedomí, že zdravie je to najdôležitejšie. To si v týchto dňoch uvedomujú aj hudobníci zo skupiny IMT Smile. Ich talentovaný kolega, najmladšie želiezko v ohni, basgitarista Peter Bartoník zažíva ťažké chvíle.

Od konca júla s nimi na koncertoch nestojí. Vždy pozitívne naladeného kapelníka oslabilo ochorenie. Kapela stojí pri ňom a snažia sa pomôcť, ako vedia. „Peťovi, žiaľ, diagnostikovali onkologické ochorenie. Je hospitalizovaný v nemocnici a podstupuje liečbu,“ uviedla kapela na sociálnej sieti.

Peťo, ktorý už niekoľko týždňov bojuje so zákerným ochorením, však potrebuje pomoc v podobe darovania krvi. Umelci preto vyzývajú svojich fanúšikov a širokú verejnosť, aby spojili sily a Peťa dostali čo najskôr späť na nohy.

„Hľadáme darcov krvi. Ak poznáte niekoho s krvnou skupinou 0 NEGATÍV, tak sa nám, prosím, ozvite,“ apeluje skupina na potenciálnych darcov. Sám Peter žiada o pomoc. „Ak by ste mohli darovať krv alebo poznáte niekoho v okolí, prosím, napíšte mi. Ďakujem,“ uviedol samotný basgitarista, ktorý je momentálne pod prísnym dohľadom lekárov.