Stokilovú váhu Plačková oslávila nahou fotkou: Je to vôbec zdravé? Toto o jej priberaní povedal lekár

Odvaha na úrovni svetových hviezd! Influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková (31) sa už onedlho stane matkou svojho prvého dieťaťa a manželovi Renému (33) privedie na svet syna Diona.

Keďže si v požehnanom stave nič neodopiera, jej váha ukazuje už viac ako 100 kilogramov. Do vankúša však rozhodne neplače. Práve naopak! Svoje tehotenské kilogramy hrdo a rada ukazuje státisícom svojich fanúšikov a dokonca neváhala ísť krátko pred pôrodom celkom donaha.

Plačková by sa už každým dňom mala stať matkou prvého dieťaťa, ktorým bude syn Dion. Na chlapčeka sa nielen ona, ale aj jej manžel René veľmi tešia a nevedia sa dočkať, kedy si klbko šťastia konečne podržia v náručí.

Napriek tomu, že nové povinnosti a úloha matky sú za dverami, influencerka stále riadi svoj výnosný biznis a pendluje medzi svojimi gastro prevádzkami a obchodmi. Medzitým však stihla vystaviť na obdiv aj svoje telo v Evinom rúchu, a to aj napriek tomu, že ju zdobia poriadne kilá navyše.

Ako totiž priznala, pýši sa predpôrodnom váhou vyše 100 kíl, čo jej však vôbec neprekáža. Čo sa týka jej nahých fotiek s bruškom, nejde o jej prvotinu. Kyprá postava jej vôbec neprekáža a dokonca si svoje telo obraňuje.

„Popravde? Prečo by sme sa mali hanbiť? Veď tvoríme život, a to, že priberieme 30 kilogramov, neznamená, že to po pôrode tak ostane, preto berte každé to kilo úplne inak, ako keby ste bežne pribrali. Ja som sa popravde ani na sekundu nikdy za tehotenské kilá nezahanbila. Práve naopak, robím si žarty z toho, lebo viem, že po pôrode tak nezostanem, ale budem na sebe makať,“ priznala Plačková, ktorá sa bráni, že za všetko môžu lieky.

„Ja som si 8 mesiacov držala celkom v pohode postavu, lenže potom som musela začať brať lieky a pichali mi mesiac B12 na pribratie, po ktorých som priberala a nevedela som prestať jesť. A aj keď som sa snažila krotiť, nešlo to. Preto, nehanbite sa, keď priberiete 20/30/40 kíl, keď si bábätko pýta, tak mu dajte, čo chcete, a neľutujte to,“ dodala budúca mamička.