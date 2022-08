Dárius Koči a Diana Klamová zo seriálu Nemocnica šokovali: Je koniec!

Mladé herecké talenty Dárius Koči, víťaz šou Tvoja tvár znie povedome, a Diana Klamová len nedávno dostali možnosť zahrať si spolu v seriáli Nemocnica. Na obrazovkách hrá kráska rolu doktorky a sympaťák zase sanitára-vetroplacha. Svoju prítomnosť si užívali i v súkromí, nakoľko viac ako dva roky tvorili pár. Tomu je však koniec a dvojica oznámila rozchod.

Napriek tomu, že umelci mali spoločné radosti, starosti i prácu, sa ich cesty rozišli. O tom, že nad ich láskou odzvonil umieráčik informovala modelka s hereckým nadaním Diana. "Drahí kamaráti. Mám oznam, pretože sa mi to nechce riešiť každý deň s niekým novým.," napísala Klamová.

Rozchod potvrdil aj herec, ktorý sa k jej slovám vyjadril len veľmi stroho: "Presne tak.". O tom, že ich láska smeruje do záhuby, zdá sa, neboli žiadne náznaky. Herec pomerne často zverejňoval fotky, podľa ktorých sa zdalo, že pár je spolu šťastný.

Vo dvojici spolu fungovali už tretí rok a ako nám pred časom prezradila Diana, výborne sa spoznali aj vďaka protipandemickým opatreniam, ktoré nás všetkých prinútili tráviť viac času doma. „Naozaj sme spolu trávili množstvo času a neprekážame si. Samozrejme, niekedy je to ťažšie, ale to do vzťahu patrí. Vždy to však zvládneme a som šťastný, že ju mám pri sebe. Je to taký môj anjelik," hovoril s láskou v očiach len nedávno pre Nový Čas Dárius.