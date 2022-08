Zomrel kráľ (†47) slovenských rómskych piesní: Za spevákom plače i poslanec

Hudobný svet v utorok zasiahla smutná správa. Zomrel spevák a hudobník Kamil Polakovič.

O nešťastí informoval Igor Kmeťo starší na sociálnej sieti. "Ťažko sa mi to píše, dnes po ťažkej chorobe zomrel jeden z najväčších spevákov Kamil Polakovič. Bol to veľký umelec, robil tisíce ľudom radosť jeho nádherným hlasom. Budeš nám strašne chýbať. Rómska a CS kultúra stratila veľkú spevácku osobnosť. Úprimnú sústrasť tvojej rodine a nech ti svetlo večné svieti, budeme na teba spomínať. S pozdravom do nebíčka Kmeťoband s rodinami," napísal hudobník.

O niečo neskôr úmrtie speváka potvrdila aj oficiálna stránka speváka City Boys Kamil na sociálnej sieti: "Nikdy na teba nezabudneme, navždy ostaneš v našich srdiac." Doplnili, že posledná rozlúčka s Kamilom sa bude konať 19.8 o 15:00 v Trnave na cintoríne Kamenný mlyn.

"Kamilo z City boys podľahol nečakanému infarktu, ktorý sprevádzal aj boj s dlhodobou chorobou. Bol prínosom pre rómsku, ale aj slovenskú kultúru. Z jeho tvorby čerpali jak Rómovia tak nerómovia. Jeho hudobný štýl bol autentický, a zostane tu naveky. Kto ma pozná, tak vie, že ja som City Boys a obzvlášť Kamila miloval. Túžil som si zahrať s ním. Svojou tvorbou ovplyvnil rôznych známych umelcov. Bol aj pri začiatkoch Rytmusa, či Kmeťobandu. Budeš nám tu chýbať Kamilo. Odpočívaj v pokoji," zaspomínal na umelca poslanec Peter Pollák.