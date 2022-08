Hana Gregorová na Brzobohatého myslí aj dnes: Prirovnáva ku nemu syna! V čom sú si s otcom podobní?

Je to už desať rokov, čo tento svet opustil výnimočný a talentovaný herec Radek Brzobohatý. Vdova Hana Gregororová si aj po rokoch tieto smutné chvíle pripomína a priznáva, že neprejde deň, kedy by si na milovaného manžela nespomenula. V pamäti má však aj úsmevné príhody, napríklad heslo, ktorým sa Brzobohatý riadil. V rozhovore odhalila, ako nebohý herec zvládal stavy po operácii, no reč padla aj na syna Ondřeja a jeho podobnosť s otcom.