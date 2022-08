Marcel Nemec otvoril dvere do súkromia: S rakovinou bojuje zo všetkých síl! Úprimne o náročnej liečbe

Herec Marcel Nemec sa koncom minulého roka dostal do situácie, ktorú by nechcel zažiť nikto z nás. Z bežnej operácie sa vykľula rakovina, ktorá umelca poriadne potrápila. Dnes má za sebou tri operácie, absolvuje chemoterapie a všetko nasvedčuje tomu, že vzdať sa rozhodne nemieni. Odzrkadlil to aj zoznam prianí, ktoré si chce splniť a jeden veľký si zo svojho zoznamu už môže škrtnúť. Herec sa totiž teší z takejto novinky.